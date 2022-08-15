解決關仔嶺觀光塞車 南市拓寬172線瓶頸路段

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（中央社記者楊思瑞台南15日電）通往關仔嶺的白河交流道銜接寬18公尺的市道172線，往東行2公里後道路束縮至12公尺形成瓶頸，每逢假日造成交通壅塞瓶頸。南市府發展關仔嶺觀光，今天舉行道路拓寬動土典禮。

每年9月的關仔嶺溫泉美食節是當地重要觀光活動，交通人潮大部份經國道3號白河交流道，銜接市道172線為主要交通路線。為解決交通困境，台南市長黃偉哲指示辦理172線路段拓寬，工程起點自172線及南93線交接處起至終點仙大路，原雙向2車道加寬為雙向4車道，以利全線道路暢通，提升行車安全。

這項由台南市政府向中央爭取已納入生活圈道路開發計畫，年初由工務局規劃辨理「白河區市道172線18米計畫道路拓寬工程」，但受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、缺工缺料影響，致招標不易；經工務局針對物價上漲核實編列預算後，於6月中旬完成發包，今天舉行動土典禮。

黃偉哲表示，對於關仔嶺景觀整體環營造規劃，除整合串聯關子嶺溫泉地區鄰近觀光景點，並也透過工程改善舊有硬體設施，打造完善道路人本環境，增加綠化、生態豐富性，提供優質觀光遊憩品質。

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工務局今天新聞稿表示，市道172線寬度現18公尺，惟往東行2公里後，道路開始束縮至12公尺，雙向各只有1線車道，至使每逢觀光人潮於商圈路段造成車流壅塞。規劃拓寬市道172線交流道至仙大路瓶頸路段，長1520公尺、計畫寬18公尺。

工程總經費約新台幣2億5000萬元（營建署補助1億8000萬元，地方自籌用地費約7000萬元），8月開工，預計113年中完工通車。完工後可改善遊客、香客前往關子嶺商圈、溫泉區、水火同源、大仙寺及碧雲寺等知名景點塞車情形。（編輯：孫承武）1110815