國小力推眼睛保健 學生視力不良率下降到45%

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（中央社記者陳至中台北16日電）教育部近年推動「學童視力保健計畫」，鼓勵用眼30分鐘休息10分鐘、下課時間教室淨空，讓學生多從事戶外運動。最新統計，國小學生平均視力不良率已從50.01%下降到45.23%。

台灣國小教室放眼望去，全班一半學童都戴著眼鏡，近年數位學習突飛猛進，學童的近視問題備受各界重視。

教育部今天發出新聞稿，在全國的努力下，國小學生視力不良率已從100學年度的50.01%，到110學年度下降為45.23%。教育部評選出10所視力保健績優學校，其中新北市興穀國小、嘉義縣和睦國小、嘉義縣中埔國小3校獲得「特優」。

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績優學校運用許多策略，包括落實下課教室淨空，讓學生到操場、戶外跑跳，藉此讓眼睛獲得休息；許多學校更把課程直接搬到室外，設計豐富的教學活動，避免學童長時間盯著黑板。

近年受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，學生使用平板電腦、筆電等數位學習載具的機會大增。教育部建議，家長可運用「網路守護天使」、「視力存摺」等軟體，提醒學童用眼時間。（編輯：陳政偉）1110816