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穩定基隆供水 水利署北水局調派抽水機支援

2022/8/16 14:31
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（中央社記者曾智怡台北16日）基隆市及新北市汐止區轉為「水情提醒」的綠燈，基隆地區進入枯水期，水利署今天表示，已由北水局成立緊急應變小組，協調台北自來水事業處支援汐止供水，也調派抽水機組至貢寮堰增抽水源，盼穩定區域供水、延長新山水庫供水期程。

水利署今天發布新聞稿表示，基隆地區自7月起進入枯水期，新山水庫集水區7月份降雨量累計62毫米，為近10年同期平均57%；8月截至15日累積降雨量為34.5毫米，僅近10年同期平均38%。

今天上午8時，新山水庫蓄水量為507.8萬噸，蓄水率約51%，較近10年平均蓄水量少281萬噸。

水利署指出，依中央氣象局預報，未來2週仍受太平洋高壓影響，降雨訊號微弱，考量後續降雨不確定性，已由水利署北區水資源局成立緊急應變小組，並協調台北市政府台北自來水事業處，支援汐止地區每日8.5萬噸以上，同時在今天調派抽水機組至貢寮堰增抽水源，以穩定區域供水、並延長新山水庫供水期程。

另外，水利署相關單位已評估基隆河增取水源（如伏流水及地下水井等）及設置臨時海淡機組可行性，將動員所有資源，力求延長新山水庫供水期。

水利署表示，基隆地區例年自中秋節後整體水情逐漸轉佳，將密切監控水庫及河川流量情資，做好穩定供水的工作；同時，呼籲民眾將節約用水當生活常態，好好珍惜每一滴水資源。（編輯：翟思嘉）1110816

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