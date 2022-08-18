國際觀光博覽會19日登場 民眾國外行程詢問多

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（中央社記者余曉涵台北18日電）台北國際觀光博覽會明天登場，今年集結了150家國內外品牌廠商、近400格攤位，預計可吸引18萬人次參觀。旅遊業者也說，已經有5成以上民眾詢問國外行程，盼能儘速開放邊境。

2022台北國際觀光博覽會從明天起一連4天在世貿一館登場，主辦單位台北市旅行商業同業公會表示，150家國內外參展品牌，包含韓國觀光公社、日本觀光局、泰國觀光局、菲律賓觀光部、台灣虎航、越竹航空、台北市政府、基隆市政府、花蓮縣政府、外交部領事事務局等各國觀光局、航空公司共同參與。

此外，也有超過40家旅行社、飯店餐廳業者包含可樂、喜鴻、展笙、日紳、易飛網、逸歡、君悅、大倉久和、宜蘭悅川、福華、金湖、台中日月光、大板根森林溫泉、這一鍋、添好運等業者，於下半年度的國內外旅遊推出許多促銷方案及獨家特色行程。

台北市旅行商業同業公會表示，沉寂多年的海外旅遊市場，將有望逐步回溫，據旅遊業者統計，近期有超過5成以上的消費者開始轉為詢問海外行程，因此不少業者都搶先布局推海外行程。

台北市旅行商業同業公會指出，由於全球通膨加上燃油價格上漲，帶動機票價格水漲船高，其中日本平均漲7成、韓國更是漲幅達到111%，東南亞也漲了4到5成。

國旅方面，業者也祭出優惠，像是晶華國際酒店集團旗下風格旅店Just Sleep捷絲旅台北西門館推出「買餐送房0元入住」優惠方案；礁溪晶泉丰旅則在官網有買一送一限時快閃回饋等。（編輯：張芷瑄）1110818