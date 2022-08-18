支援基隆抗旱 水利署規劃重啟新竹海淡機組產水

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（中央社記者曾智怡台北18日）基隆新山水庫蓄水率跌至5成，水利署北區水資源局今天召開緊急應變小組會議，除調度抽水機、完成人工增雨設備測試、協調各單位支援汐止用水，也規劃運用暫時封存的新竹緊急海淡機組產水，多管齊下延長新山水庫供水期程。

基隆新山水庫集水區7月份降雨量累計62毫米，為近10年平均的57%，8月份至15日止，累積降雨量為34.5毫米，更僅為近10年平均的38%；因降雨不足，新山水庫蓄水量下降至500萬噸，蓄水率跌至約50%，水利署自8月15日起已將基隆水情燈號轉為「水情提醒」的綠燈。

為因應基隆旱象及未來水情可能持續惡化，北水局今天召開緊急應變小組會議，除與十河局共調派抽水機3部至貢寮堰協助抽水外，並於西勢水庫完成人工增雨設備測試，同時協商翡管局及北水處採最大量支援汐止地區用水，以分攤新山水庫出水負擔。

另外，規劃運用暫時封存的新竹緊急海淡機組產水，希望透過各項措施，力求延長新山水庫供水期程。

北水局表示，北部地區除基隆水情較吃緊外，台北翡翠水庫蓄水率66%、桃園石門水庫約77%、新竹的寶二水庫則接近滿庫，整體說來比基隆穩定，但仍應持續關注。依氣象局推估，9月起將有較明顯的氣象變化，各地區水情有機會逐漸好轉。（編輯：翟思嘉）1110818