基隆新山水庫蓄水率跌破5成 北水局啟動應變措施

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

水利署北區水資源局表示，為因應基隆旱象及未來可能的水情惡化，18日召開緊急應變小組會議，除與水利署第十河川局共同調派3部抽水機至貢寮堰協助抽水（圖）外，也在西勢水庫完成人工增雨設備測試，同時協商翡翠水庫管理局及台北自來水事業處，採最大量支援汐止地區用水，以分攤新山水庫出水負擔。（水利署北區水資源局提供）中央社記者葉臻傳真 111年8月18日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園18日電）水利署北區水資源局今天表示，基隆新山水庫蓄水量下降至約500萬噸，蓄水率跌破50%，水利署自8月15日起已將基隆水情燈號轉為「水情提醒」的綠燈，並啟動各項應變措施。

北水局今天發布新聞稿表示，由於降雨量不足，基隆新山水庫集水區7月份降雨量累計62毫米，為近10年平均的57%，8月份至15日止累積降雨量為34.5毫米，更僅為近10年平均的38%。

北水局表示，為因應基隆旱象及未來可能的水情惡化，已在今天召開緊急應變小組會議，除了與水利署第十河川局共同調派3部抽水機至貢寮堰協助抽水外，也在西勢水庫完成人工增雨設備測試，同時協商台北翡翠水庫管理局及台北自來水事業處，採最大量支援汐止地區用水，以分攤新山水庫出水負擔。

北水局也指出，另規劃運用先前暫時封存的新竹緊急海淡機組產水，希望透過各項措施，延長新山水庫供水期程。

北水局表示，北部地區除基隆水情較吃緊外，台北翡翠水庫蓄水率約66%、桃園石門水庫約77%、新竹寶二水庫則接近滿庫，整體說來比基隆穩定，但仍應持續關注。（編輯：陳仁華）1110818