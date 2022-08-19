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BA.5疫情將上升 指揮中心提醒快篩使用5大誤區

2022/8/19 16:05（8/19 17:01 更新）
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指揮中心19日提醒，當家用快篩試劑結果呈陽性時，每個人的試劑和健保卡一起拍照，不要多人的試劑一起拍。（指揮中心提供）
指揮中心19日提醒，當家用快篩試劑結果呈陽性時，每個人的試劑和健保卡一起拍照，不要多人的試劑一起拍。（指揮中心提供）
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（中央社記者沈佩瑤、張茗喧台北19日電）本土BA.5疫情即將到來，疫情指揮中心今天提醒，使用家用快篩試劑5大誤區，尤其當結果呈現陽性時，每一個人的試劑和健保卡一起拍照，不要多人的試劑一起拍。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，中央流行疫情指揮中心預估本土Omicron BA.5疫情最快8月中下旬將升溫。指揮中心指揮官王必勝今天在疫情記者會上表示，「未來疫情很快要上升」，之後也會陸續重申快篩陽性注意事項，也再提醒口罩配戴方式。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞提醒，現在快篩陽性後經醫師診斷確診的規定照舊，但在使用快篩時有些容易疏忽事項要注意，包括在操作前要詳閱說明書、確認快篩試劑是否過期、採檢深度是否足夠等。

另提醒民眾要等15分鐘再進行判讀，以免試驗影響結果。羅一鈞說，要確認是否出現控制線（C線），沒有這條線即無效；如果快篩檢驗為陽性，每一個人的快篩試劑和健保卡一起拍照，不要多人的試劑一起拍，以免影響醫師視訊診療判斷。（編輯：陳政偉）1110819

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