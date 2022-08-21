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翻轉幼教傳統教學 378幼兒園申請專家入園輔導

2022/8/21 12:51（8/21 13:31 更新）
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教育部國民及學前教育署推動「幼兒園輔導計畫」，希望落實幼兒教育及照顧法推動，111學年度共378家幼兒園申請輔導計畫，透過專家入園輔導方式促進幼教老師的專業成長，改變傳統排排坐、紙本練習教學型態。（教育部提供）中央社記者陳婕翎傳真 111年8月21日
教育部國民及學前教育署推動「幼兒園輔導計畫」，希望落實幼兒教育及照顧法推動，111學年度共378家幼兒園申請輔導計畫，透過專家入園輔導方式促進幼教老師的專業成長，改變傳統排排坐、紙本練習教學型態。（教育部提供）中央社記者陳婕翎傳真 111年8月21日
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（中央社記者陳婕翎台北21日電）翻轉幼兒教育，中央、地方攜手鼓勵專家入園輔導，111學年度共378家幼兒園申請輔導計畫，透過專家入園輔導方式促進幼教老師的專業成長，改變傳統排排坐、紙本練習教學型態。

教育部國民及學前教育署自民國94年起推動「幼兒園輔導計畫」，希望落實幼兒教育及照顧法推動，以及建構中央與地方輔導網絡，專家透過入班觀察、小組或團體分享討論、教學示範演練、教保環境實作、讀書會或實作報告等多元輔導方式，陪伴及協助機構與教保服務人員專業成長。

國教署今天發布新聞稿指出，南投縣集集鎮立幼兒園109及110學年度連續2年接受入園輔導，透過專家入園指導的方式，改變園內傳統排排坐、紙本練習的教學型態，將遊戲課程融入學習環境中，提供更符合幼兒特質的優質課程，幫助孩子主動探索、專注學習。

集集鎮立幼兒園園長葉佩珊分享專家入園輔導經驗，她說，透過輔導，教師們除了改變教學方式外，更在從做中學的過程裡，釐清教學問題並建立觀點，看見孩子的「學」從被動到主動，以及自身的成長與成就，建立改變、課程轉型與自我提升的信心。

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國教署表示，幼兒園在進行課程轉型時，所面臨的不只有課程或教學上的轉變，家長的觀感、教師的信心、資源的挹注等都是考量因素，而地方政府的支持與協助，也是鼓勵幼兒園翻轉與改變以及提升教保服務品質的關鍵。

國教署提到，未來教育部將持續鼓勵更多機構參與輔導計畫，也期許地方政府可以透過此計畫，協助所轄幼兒園課程轉型，與中央攜手打造更優質的教保服務環境。（編輯：張雅淨）1110821

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