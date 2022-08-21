花蓮飆高溫 6大危險族群留意熱傷害

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（中央社記者李先鳳花蓮縣21日電）花蓮富源測站今天中午出現攝氏41.6度高溫，打破今年自動測站最高紀錄，花蓮縣消防局表示，截至目前未接獲熱中暑或熱傷害的報案，但也提醒6大危險族群留意並多補充水分。

今年夏天高溫炎熱，花蓮縱谷更一再出現38度以上高溫，自動測站測得全台最高紀錄，花蓮縣消防局提醒民眾，出門在外遊玩要多補充水分，不要等到口渴才喝，避免熱傷害的發生。

花蓮縣消防局發布訊息表示，民眾從事戶外活動後容易出現相關熱傷害的情況，尤其包括嬰幼童、65歲以上長者、慢性病患、服用藥物者、戶外工作者或運動員、密閉空間工作者6大危險族群，容易因高溫而造成熱傷害。

因此，出門前應檢查是否備妥寬邊帽、太陽眼鏡、涼爽透氣衣物、擦防曬乳、水瓶防熱5裝備，注意保持涼爽，多喝白開水，選對活動時間及地點，並隨時留意自己身體狀況。

花蓮縣消防局長林文瑞指出，當出現熱急症時會有體溫升高、心跳加速及皮膚乾熱變紅等症狀，嚴重的情況甚至會抽筋痙攣、噁心嘔吐、頭暈昏迷、神智混亂及無法流汗等，此時務必迅速離開高溫的環境，設法降低體溫（如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等），提供加少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料，並以最快的速度就醫。

林文瑞表示，高溫容易引起中暑、熱衰竭、熱痙攣等各種熱急症，高溫來襲時應儘可能待在室內，若需外出應先做好防曬措施，並隨時補充充足水分，若發現自己或他人身體出現熱傷害徵兆時，務必進行急救5步驟：蔭涼、脫衣、散熱、喝水、送醫，撥打119電話請求協助。（編輯：謝雅竹）1110821