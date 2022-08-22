雙颱風生成馬鞍估23日晚最接近台灣 南部東半部防雨勢
2022/8/22 13:49（8/22 14:03 更新）
氣象局表示，預計22日下午2時發布今年第9、10號颱風馬鞍（左預測路徑）、蝎虎（右預測路徑）生成訊息。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
（中央社記者張雄風台北22日電）氣象局今天表示，預計下午2時將會發布今年第9、10號颱風「馬鞍」、「蝎虎」生成訊息。蝎虎對台無影響；馬鞍預計明晚至24日最接近台灣，南部、東半部防局部短暫陣雨或雷雨。
中央氣象局預報員林定宜告訴中央社記者，日本氣象廳今天同時發布第9號颱風馬鞍及第10號颱風蝎虎生成訊息，氣象局預計將於下午2時發布。
林定宜指出，「蝎虎」位於日本東南方海面，距離台灣約3000公里遠，將持續往北朝日本移動，基本上對台灣沒有影響。
林定宜表示，「馬鞍」目前的位置接近呂宋島北端，預計明晚至24日是距離台灣最近的時候，南部、東半部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。
接著馬鞍往廣東方向移動，林定宜提到，25日台灣環境風場轉西南風，水氣仍多，中南部整天有短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲、午後有雷陣雨。
林定宜說，目前預測發布颱風警報的機會不大，但仍要視馬鞍路徑及暴風半徑是否會有變化，氣象局會持續觀察更新。（編輯：陳政偉）1110822
中央氣象局表示，颱風蝎虎對台無影響；颱風馬鞍預計23日晚至24日最接近台灣，南部、東半部防局部短暫陣雨或雷雨。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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