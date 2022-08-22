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雙北花東可能熱飆38度 吳德榮：有機會刷新今年最高溫

2022/8/22 08:32（8/22 09:01 更新）
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氣象局22日發布13縣市高溫資訊，其中雙北、花東防攝氏38度極端高溫。圖為民眾在大佳河濱公園戴帽穿長袖騎單車，避免艷陽日曬。（中央社檔案照片）
氣象局22日發布13縣市高溫資訊，其中雙北、花東防攝氏38度極端高溫。圖為民眾在大佳河濱公園戴帽穿長袖騎單車，避免艷陽日曬。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北22日電）氣象局今天發布13縣市高溫資訊，其中雙北、花東防攝氏38度極端高溫。氣象專家吳德榮預估輕颱馬鞍最快今天形成，是否有颱風警報待觀察；日本東南方海面出現另一個熱帶低壓，無侵台疑慮。

中央氣象局今天發布高溫資訊，各地天氣晴朗炎熱，中午前後台東縣地區、花蓮縣縱谷為紅色燈號，有機會連續出現38度極端高溫；台北市、新北市地區為橙色燈號，可能有38度極端高溫出現。

宜蘭縣、南投縣地區、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機會；基隆市、嘉義市、金門縣、桃園市、台南市、高雄市地區為黃色燈號，預估氣溫達36度以上。

（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天乾熱空氣從東海流出，台灣受其邊緣影響，各地晴朗酷熱，北部及東半部將出現38度以上極端高溫，續有挑戰今年最高溫紀錄的機會，應慎防熱傷害。

吳德榮指出，最新氣象局路徑潛勢預測圖顯示，呂宋島東方的熱帶低壓今天將發展成輕颱馬鞍，未來朝西北西擦過呂宋島東北端、東沙島附近、再撲向廣東；其路徑70%機率範圍，最右側通過台灣南端近海，最左側則通過呂宋島。

吳德榮表示，氣象局最新暴風圈侵襲機率圖則顯示，輕颱馬鞍的暴風圈進入鄰近100公里海域的機率雖不高、約10至20%，但科學上仍無法完全排除，故是否需發布警報，再多一天觀察是必要的，不宜驟下定論。

另外，吳德榮說，日本東南方海面另有一個熱帶低壓發展中，向北移動，無侵台疑慮；兩者相距遙遠、無雙颱效應。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，24、25日受颱風馬鞍外圍環流影響，24日東半部及南部降雨明顯，中部、北部仍晴朗偏熱、偶有局部短暫陣雨；25日東半部及南部有局部陣雨，北部、中部亦有局部陣雨或雷雨。兩天皆有較大雨勢。

吳德榮表示，26至28日台灣附近水氣多，大氣不穩定，上半天多雲時晴，午後有局部陣雨或雷雨，仍有較大雨勢；28日有微弱東北風，北台灣氣溫略降。（編輯：張雅淨）1110822

吳德榮說，呂宋島東方的熱帶低壓22日將發展成輕颱馬鞍，日本東南方海面另有一個熱帶低壓發展中，向北移動，無侵台疑慮。（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
吳德榮說，呂宋島東方的熱帶低壓22日將發展成輕颱馬鞍，日本東南方海面另有一個熱帶低壓發展中，向北移動，無侵台疑慮。（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
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