菲律賓東方熱帶低壓有成颱趨勢 往廣東前進機率高

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（中央社台北22日電）中央氣象局表示，今天各地大多仍為晴到多雲且天氣炎熱；菲律賓東方海面熱帶性低氣壓，有發展為輕度颱風趨勢，未來通過呂宋島進入東沙島海面再往廣東前進的機率較高，路徑仍有不確定性。

氣象局表示，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今天凌晨2時距離鵝鑾鼻東南方約790公里，有發展為輕度颱風的趨勢，未來以通過呂宋島進入東沙島海面再往廣東前進的機率較高，路徑仍有不確定性，提醒留意最新的天氣預報。

另外，今天凌晨2時形成的第12號熱帶性低氣壓，未來也有發展為輕度颱風的趨勢，距離相當遙遠，對台灣沒有影響。

氣象局說明，今天各地大多仍為晴到多雲且天氣炎熱，高溫普遍約攝氏33至35度，桃園以北、東半部、南部地區及南投、嘉義容易出現局部36度以上高溫，尤其是花蓮縱谷及大台北、台東地區甚至有局部38度以上高溫發生的機率，各地中午前後紫外線偏強，外出務必要做好防曬並多補充水分，避免熱傷害。

氣象局表示，今天水氣偏少，降雨不多，只有午後在嘉義以南地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。（編輯：陳政偉）1110822

第12號熱帶性低氣壓（右）22日凌晨2時形成，未來也有發展為輕度颱風的趨勢，距離相當遙遠，對台灣沒有影響。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）