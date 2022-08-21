未來一週先熱後雨 颱風馬鞍最快22日晚間生成

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（中央社記者張雄風台北21日電）氣象局今天表示，晴朗炎熱的天氣會持續至23日白天，颱風馬鞍最快明晚生成，受其影響23日晚間起，南部、東半部整天有局部短暫陣雨，25日隨著馬鞍移動，預估全台午後都需防雷陣雨。

中央氣象局預報員趙竑告訴中央社記者，目前熱帶性低氣壓位於菲律賓東方外海，往西轉西北西移動，預估未來將在華南沿海一帶登陸；最快明晚有機會變成輕度颱風、今年第9號颱風馬鞍。

趙竑提到，目前資料為這個熱帶系統的路徑又偏南修正，加上強度不強，發布海上颱風警報的機會不大，氣象局會持續觀察；這個熱帶系統主要為中南部、東半部帶來水氣，因此對於基隆缺水的情況可能幫助不大。

趙竑指出，明天至23日白天天氣與今天類似，各地晴朗炎熱，降雨以午後嘉義以南、其他各山區有零星短暫雷陣雨為主；23日晚間起至24日受馬鞍外圍水氣影響，南部、東半部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

颱風馬鞍最快22日晚間生成，南部、東半部受其影響23日晚間起有局部短暫陣雨。（圖取自cwb.gov.tw）

趙竑說，隨著馬鞍移動，25日至28日台灣環境風場轉西南風，水氣仍多，中南部整天有短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲、午後有雷陣雨，而各地午後降雨的範圍可能擴及全台，較23、24日更廣。

趙竑提醒，24日至27日在基隆北海岸、東半部、南部、澎湖、金門可能有長浪，沿海地區民眾請留意。

至於溫度部分，趙竑表示，目前預估高溫會持續至23日白天，各地大致上會來到攝氏34、35度；明天中午前後花東、大台北地區可能有38度極端高溫出現；宜蘭縣、南投縣地區、屏東縣近山區或河谷、基隆市、嘉義市、金門縣，桃園市、台南市、高雄市地區預估高溫達36度以上 。

根據氣象局網站，今天午後花蓮縣光復鄉富源高溫達41.6度，刷新今年最高溫紀錄；北部則以台北市大安區36.8度最高。

趙竑解釋，由於花蓮富源測站位於蝴蝶谷一帶，屬於縱谷地形、且測站位置就在近山區的河谷，較易出現極端高溫；相鄰地區的其他測站皆未達39度。（編輯：張芷瑄）1110821