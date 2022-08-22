家長盼開學防疫仍有雙軌課 教育部：可彈性調整

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（中央社記者陳婕翎台北22日電）快開學了，9月12日起校園防疫新規定，快篩陰性不需全班停課，有疑慮的學生可請防疫假，對此，家長籲開設實體、線上的雙軌課程，避免請假學生學習中斷，教育部表示，防疫措施可彈性調整。

指揮中心預估COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron BA.5疫情最快兩週後升溫，碰到開學季，教育部今天公布「111學年度第一學期各級學校開學防疫措施」，確診者同班同學及教師，或摘下口罩共同活動15分鐘以上者，皆由學校提供1劑快篩試劑，快篩陰性無症狀者可上課。

雖然同班同學如身體不適或對快篩陰性有疑慮，仍可請防疫假，不列入出缺勤紀錄，但台灣青年民主協會仍呼籲，教育部應設班級嚴重群聚全班停課的標準，以避免班上過半學生確診或請防疫假，老師仍要繼續實體上課的情形。

另外，國教行動聯盟家長部長王瀚陽也提到，擔憂學生因著疫情停課標準沒有統一，學習進度可能落後，尤其上學期期中考與期末考有很多班級沒有進行評量，希望教育部能立即請學校開設雙軌課程，讓學習也不中斷。

面對上述疑慮，教育部以文字回應，111學年度第一學期校園防疫新制，是在兼顧疫情、校園健康安全、學生受教權益與家長照顧負擔下，經與中央流行疫情指揮中心討論研商訂定，教育部維持每兩週檢視，並與各地方政府及指揮中心保持密切聯繫，防疫措施可彈性調整。

教育部也提到，高中以下停課新制從9月12日起實施，但大專開學不論開學日是否在9月12日之前或之後，都是開學日起直接適用新制，主因是考量授課型態、疫苗覆蓋率，經與指揮中心討論後於開學後實施，後續仍將視疫情發展進行彈性調整。

學校提供1劑快篩給確診者同班同學，發放快篩數量可否彈性調整，教育部強調，學期間將每週配發80萬劑次快篩試劑作為備用物資，教職員工及學生如有疑慮而有快篩需求，均可以向學校領取備用物資。（編輯：陳清芳）1110822