中華郵政招考1923人 月薪最低3萬8千元

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（中央社記者汪淑芬台北23日電）中華郵政公司今天宣布，11月將辦理內、外勤人員招考，包含正取及備取共1923人，月薪為新台幣3萬8880元至5萬3480元，9月23日至10月5日，開放網路報名。

中華郵政今天發布新聞稿，111年公開甄選職階人員，正取1397名、備取526名，甄試作業委由台灣金融研訓院承辦，9月23日上午10時起至10月5日下午5時，採網路報名。第一試筆試日期為11月12日，於台北、台中、高雄等3地區同時舉行，並依第一試筆試成績擇優於12月24、25日參加第2試口試及外勤人員體能測驗。

中華郵政說，這這幾年的招考人數都是因應退休潮必須儲備的人力，這次甄試主要為遞補112年底前預期人力退休所遺職，正取人員預訂112年12月31日前依序進用完畢，備取人員於112年12月31日前未通知分發進用者，不再分發進用。

中華郵政相關甄試簡章及甄試詳細規定，可直接在台灣金融研訓院網站點閱或下載列印。

中華郵政招考職缺主要有4大項，錄取人數及含職務加給月薪如下：

一、營運職：正取63名、備取17名。教育部認可之國內外大學以上學校畢業，甄試法務等10項類科，月薪5萬3480元。

二、專業職：正取131名、備取45名。甄試一般金融等21項類科，月薪4萬3435元。

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三、專業職（二）內勤：正取816名、備取295名。高中（職）以上畢業，甄試櫃台業務等4項類科，月薪3萬8880元。

四、專業職（二）外勤：正取387名、備取169名。高中（職）以上畢業，甄試郵遞業務及運輸業務等2項類科，專任收投、接送工作者月薪4萬145元，非專任上述工作者月薪3萬8880元。另依實際擔任工作性質及天數，發給兼任駕駛加給（郵遞業務類科每日約89元，全月約2674元，運輸業務類科每日約201元，全月約6016元）。（編輯：陳政偉）1110823