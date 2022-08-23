台灣天糰爭霸戰 農糧署推動米食再出新招

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北23日電）國人飲食西化少吃米飯，農糧署今天宣布舉辦「第一屆台灣天糰爭霸戰」，藉由比賽推動好吃又方便的優質米食，冠軍可獲新台幣10萬元獎金，量產上市再獲10萬元獎金。

根據農委會農糧署統計，每人每年白米消費量在民國70年為98公斤，103年降至45.7公斤，104年45.67、105年44.48公斤，106年45.43公斤、107年45.52公斤、108年45.43公斤，109年44.12公斤，近幾年都在44、45公斤左右。

農糧署今天發布新聞稿指出，舉辦「第一屆台灣天糰爭霸戰」，參賽者必須以「產銷履歷稉型白米」為主原料，推出符合創意、美味及商品價值的特色飯糰參賽，參賽業者不限報名一個組別，需使用產銷履歷國產稉型白米製成含米量60%以上的參賽飯糰。

這項比賽分成兩組進行，其中，「元氣飯糰組」需以未經調味的白飯飯體為基底，搭配國產特色食材，製作具備特色及口感兼具的飯糰。「魅力飯糰組」則以經配料、醬料混搭製成調味飯體為基底，再搭配國產特色食材，製作出具備獨創性及時尚美感的飯糰。

農糧署指出，評審會依據參賽飯糰的風味口感、食材使用、未來商品化應用性等評選，選出12款得獎飯糰。

農委會將協助得獎店家進行整合性行銷宣傳，冠軍飯糰將可獲得獎金10萬元，並與知名連鎖便利超商或食品業者合作推出「聯名冠軍飯糰」上市銷售，完成量產可再獲得量產上市獎金10萬元，並共享品牌效益。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

賽程規劃於8月30日至9月7日期間，在北、中、南、東等地舉辦賽制說明會。即日起到10月5日止受理報名，區域賽預定在11月中旬於北、中、南、東四地舉辦，參賽者可近參賽，兩組將各評選出12隊入圍隊伍晉級全國賽。全國賽預計於11月底前在台北辦理現場實作競賽，選出最終冠、亞、季軍及優選得獎飯糰。

農糧署為提振國人的食米習慣，提振產銷履歷米用量，從107年起陸續舉辦碗粿、炒飯等系列國民美食的米食競賽活動，並結合得獎店家行銷，有效提升營業額2成以上，累計在全台1.4萬處零售通路銷售，賣出150萬盒相關產品，營業額達1億元，銷量比同類型商品成長15%，帶動逾22萬公斤產銷履歷米用量。（編輯：陳清芳）1110823