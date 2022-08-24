捷運萬大線樹林段預算增40%決標 預計117年完工

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（中央社記者陳昱婷台北24日電）歷經5次流標後，捷運萬大線第2期工程樹林段標終於以180億元成功決標，台北捷運局表示，此段預算增約40%，預計10月底開工、117年完工，尚未決標的土城段將比照此方式檢討。

捷運萬大中和樹林線第2期全長約13.3公里，分為CQ880（土城段）及CQ890（樹林段）兩個區段標，土城段共5個車站、樹林段8個車站，分別流標4次、5次。

台北市捷運工程局第二區工程處副處長劉安德今天接受中央社記者電訪表示，將預算增加40%後，樹林段於6月再次招標、7月開標，並在今天公告決標，由遠揚營造工程股份有限公司以新台幣180億35萬8242元得標。

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劉安德說，樹林段8個車站皆為高架站，預計能在10月底開工、117年完工，希望產生正面及鼓勵效用，增加優良廠商參與公共工程的信心，讓後續標案能踴躍投標。

至於土城段標案狀況，劉安德指出，由於土城段5個車站中，3站是地下站、2站是高架站，工程較複雜，加上目前市場狀況接近飽和，還有缺工缺料及營建物價上漲等因素影響，將比照樹林段成功決標的經驗檢討、調整內容，也不排除再拆為兩個標案發包。（編輯：李亨山）1110824