香港吸引台灣旅客造訪理由 調查：美食是最大誘因

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（中央社記者余曉涵台北25日電）香港一直是台灣旅客造訪的國外旅遊熱門目的地之一，根據旅遊業者調查，美食是吸引旅客前往香港的最大誘因，又以港式點心、燒臘等最受旅客歡迎。

雄獅旅遊旗下的欣傳媒日前舉辦「旅遊美食大調查．品味香港篇」，訪問1萬79名旅客後發現，有高達83.7%旅客曾經造訪過香港，其中更有近5成旅客曾造訪過香港2次以上；55.3%旅客有意願在解封後前往香港旅遊，選擇香港5大理由分別為價格考量、旅遊時間、距離短、在地美食、遊樂園。

分析旅客旅遊習慣，雄獅旅遊發布新聞稿表示，有近8成旅客會選擇自由行，其中57.3%偏好向旅行社購買機加酒套裝行程，平均預算約新台幣2.2萬，較疫情前預算約1.2萬提高逾8成，20.5%會分開訂購機票及飯店，22.2%選擇團體旅遊，旅遊時間以3天2夜43.2%最高，其次為4天3夜35.4%、5天4夜14.1%。

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進一步觀察旅客喜好，有高達68.2%選擇香港美食之旅，又以港式點心、燒臘、甜品、米其林餐廳、Fine Dining最受歡迎；55.6%喜歡文化之旅，包含今年7月開幕的香港故宮文化博物館、M+視覺文化博物館、大館、戲曲中心、西九藝術公園等，都是令旅客嚮往的新文化景點；其次是電影景點、文青路線、購物、親子旅遊等，都是旅客偏好的香港旅遊主題。

為讓旅客感受香港旅遊魅力，欣傳媒將於10月15、22、29日舉辦「品味香港主題講座」，邀請潮玩藝術收藏家黃子佼、自然生態作家劉克襄、美食家徐天麟3名重量級講者，針對「潮玩新香港，深度體驗香港藝術」、「自然、郊野，發現香港山林遊趣」、「港味八達通，在台灣吃不到以及心太癢的地道佳餚」3大主題，為民眾分享自己的香港私密玩法。（編輯：陳政偉）1110825