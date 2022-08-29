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染疫死亡數將破9千大關 指揮中心下午說明

2022/8/29 10:23
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（中央社記者陳婕翎台北29日電）BA.5株將帶來下一波高峰，疫情指揮中心昨天公布，統計至27日，今年染疫死亡人數累計8990人，病逝數將突破9000人，指揮中心今天下午2時記者會說明最新疫情概況及防疫事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）持續，昨天新增2萬6450例本土個案，確診個案新增中重症91例（中症68例、重症23例），其中31人死亡。國內增加一名1歲男童重症個案，為MIS-C病例，住院治療中。

莫德納次世代疫苗審查進度受關注，但衛福部食藥署昨天表示，仍尚未取得相關補充資料，廠商完成補件後，還須耗時檢視內容，保守預估緊急使用授權（EUA）審查可能延至9月初。次世代疫苗補件最新進度，將是今天下午記者會焦點之一。

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隨著國內疫情即將進入下一波高峰，接種作業持續，輝瑞嬰幼兒疫苗27日起開打，據指揮中心統計，輝瑞嬰幼兒疫苗首日施打8687人，至於莫德納嬰幼兒疫苗則接種5000多人，截至昨天，嬰幼兒疫苗第1劑涵蓋率為21.6%、第2劑涵蓋率為1.4%。

根據指揮中心統計，今年1月至8月27日，本土輕症、無症狀個案累計512萬9837例、占99.54%，中症累計1萬3217例、占0.26%，重症累計1萬439例、占0.20%，其中死亡累計8990人。（編輯：陳政偉）1110829

莫德納
莫德納次世代疫苗未補件 EUA審查估延至9月初 中市啟動輝瑞幼兒疫苗快打站 籲踴躍接種
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