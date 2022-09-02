台灣電力APP應用 智慧電表用戶享獨家優惠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北2日電）台電持續推動布建智慧電表（AMI）並連結台灣電力APP應用，至今年8月已累計安裝173萬具智慧電表，台電也進一步廣邀家電業者合作，提供家電汰舊換新消費資訊，首波推出大同3C台電獨家優惠，活動自9月上線。

台電今天發布新聞稿指出，台電近年持續布建智慧電表，也連結台灣電力APP「有感」應用，可根據智慧電表自動回傳的用電大數據，推算出家中冷氣、冰箱、洗衣機、電視與開飲機等5大常見家電的用電占比與度數。

台電表示，智慧電表用戶下載台灣電力APP並綁定電號後，就可體驗智慧用電分析功能，據統計，至2022年8月初，全台累計安裝173萬具智慧電表，1天就可回傳超過1億筆用電大數據。

此外，台電也自2018年起與資策會數位轉型研究院合作，利用「非侵入式用電指紋圖譜（NILM）」技術，結合智慧電表量測用電功率資料，開發出全台首創的AI大數據模型，免安裝額外裝置就可直接掌握家中5大電器用電。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台電表示，自2016年推出專屬APP後，下載次數已超過140萬人次，並持續更新改版，提供繳費、停電報修、用電申請與管理等實用功能，也增加5大家電用電分析，也提供家電汰舊換新優惠資訊。

台電強調，台電專屬APP首波與大同3C合作試驗，9月起至12月31日提供台電住宅用電分析服務的智慧電表用戶獨家優惠，並持續招手各大家電業者、電商平台加入合作平台，要讓用電生活更智慧、更有感。（編輯：楊凱翔）1110902