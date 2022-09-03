青年署全球行動計畫 學子關注剩食議題

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（中央社記者陳至中台北3日電）教育部青年發展署推動「Young飛全球行動計畫」，鼓勵台灣學子與國際組織交流，提出在地實踐方案。其中「重生台灣」團隊從剩食議題切入，媒合業者將剩下的餐點提供給弱勢團體。

教育部今天發出新聞稿，今年「Young飛」的16個青年團隊中，「重生台灣」關注食物浪費議題，在7、8月間與6國、10個國際組織線上交流，還在8月底舉辦大型的感恩「續食待發」派對，邀請民眾一同分享剩食。

台灣各地都有推廣愛惜食材、剩食再利用的社團，「重生台灣」努力串連相關團體、有意捐贈食物廠商、以及需要幫助的對象，幫助台灣建立「剩食網絡」，達到減少浪費、延續價值的目標。

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團隊於8月20日在台中市的國立台灣科學博物館舉辦大型感恩續食派對，安排美國After the harvest（穡收過後）及馬來西亞What a waste（剩食多多）等國際組織，線上與民眾分享經驗，藉此鼓勵更多人成為在地食物銀行、惜食餐廳的好夥伴，使更多弱勢家庭可以獲得良好的食物。

青年署指出，「Young飛」培養國際事務與行動人才，鼓勵青年勇於提出自己想做的事，並安排專業師資協助，為台灣社會帶來正影響。今年的參與的16個團隊事蹟，可參考「Young飛全球行動計畫」網站。（編輯：陳政偉）1110903