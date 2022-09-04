平穩機制持續運作 中油：汽柴油價各降1角、2角

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（中央社記者張璦台北4日電）台灣中油公司今天指出，本週依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞鄰最低價、平穩機制運作，協助穩定國內油價，5日凌晨零時起汽、柴油將各調降新台幣0.1元、0.2元，汽油價格為連4降。

調整後參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.1元、95無鉛汽油每公升30.6元、98無鉛汽油每公升32.6元、超級柴油每公升26.8元。

台灣中油表示，本週受美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）表示將繼續升息直至成功壓抑通膨的影響，帶動美元走強，加上中國COVID-19疫情反覆，導致國際油價下跌。

按浮動油價調整原則的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價下跌0.71美元，但新台幣兌美元匯率貶值0.288元，國內油價依公式計算漲幅為0.18%。

按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油應調價格高於本週參考零售價格，原應每公升各調漲4.1元及5.4元，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日本、韓國、香港、新加坡），汽、柴油各吸收4.0元及5.4元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.2元。

台灣中油表示，因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收4.2元及5.6元，國內汽、柴油實際價格每公升各調降0.1元及0.2元。

台灣中油指出，本週依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩機制運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的4.2元及5.6元均由台灣中油吸收，累計今年至7月底止，共吸收約271億元。（編輯：楊凱翔）1110904