高屏溪攔河堰濁度升高 南化水庫滿到溢流補足取水

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（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）颱風軒嵐諾為各地水庫帶來不少挹注，其中南化水庫蓄水量達百分之百，甚至一度自然溢流。而高屏溪攔河堰則因降雨過後濁度升高，一天減少取水約30萬噸，正好靠從南化水庫取水彌補不足。

軒嵐諾挾帶豐沛雨量，供應台南、高雄等地民生用水的南化水庫，蓄水量達到百分之百，高居全國水庫之冠，水位甚至一度超過180公尺滿水位而溢流，是今年第6度自然溢流。

經濟部水利署南區水資源局副局長王瑋對中央社記者表示，南化水庫今天上午仍有溢流，但到下午4時水位略降至179.99公尺，在滿水位邊緣，已停止溢流。

王瑋說，南化水庫除了靠集水區降雨，也會在甲仙攔河堰下游用水量足夠後，從甲仙攔河堰引水進入水庫，以免其餘水量流入大海而浪費。今年到昨天為止，已從甲仙攔河堰引水1億4000多萬立方公尺，維持水庫高水位操作，水情相對穩定。

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而高屏溪攔河堰則因雨後河道濁度（NTU）飆高，截至下午4時，濁度達1700NTU，台灣自來水公司第七區管理處副處長徐志宏告訴中央社記者，高屏溪攔河堰河道濁度升高影響取水，取水量每天減少約30萬噸。

不過因為南化水庫水量滿滿，徐志宏說，軒嵐諾來之前，高屏溪攔河堰每天從南化水庫高屏聯通管取水約5萬噸，在高屏溪攔河堰濁度升高後，現在一天取水增至35萬噸，以補足高屏溪攔河堰本身取水不足量。（編輯：謝雅竹）1110905