列專輔學校中州科大將盡快改善 台首大職員無感

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（中央社記者張榮祥、蕭博陽台南7日電）私校退場第2波專案輔導學校今天列入彰化縣中州科大、台南市台灣首府大學。中州科大表示，感謝建議與指導，盡快改善；台首大職員說，面對學校確定退場，這些程序其實無感。

中州科技大學表示，接受退場審議會今天的決定，並感謝審議會建議與指導，後續學校將盡快提出改善方案，同時確保學生受教權及教職員工權益；另外，這學期各項開學準備事務都已完備，不受影響，會議結果不影響這學期教學工作，請家長與學生不用擔心。

位於彰化縣的中州科大今年爆發烏干達學生淪為學工爭議，被教育部認定涉及重大違失，檢方也曾入校搜索，隨後教育部以教學品質查核多次未過、爆發損害境外生學習品質等事件，要求111學年度起全面停招。

位於台南市麻豆區的台灣首府大學2000年創校，因學校財務短缺，董事會評估討論後，決定參酌「教育部輔導私立大專校院改善及停辦實施原則」，朝「先停招、再停辦」方向規劃，一度引發學生在校內遊行抗議。

教育部今天公布台首大列為專案輔導學校，111學年度起停止台首大各學制招生，校方更舉辦學生安置分發說明會，協助全校400多名學生安置事宜。

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不過，台灣首府大學校長張淑中手機不通，今天未再有進一步回應；一名學校教職員私下說，面對學校確定要退場，這些程序作業其實是無感；另有學生說，學校都要收了，這是意料中的事，只盼教育部落實專案輔導，讓他們順利畢業，不再有波折。

「私立高級中等以上學校退場條例」公告施行後，教育部召開退場審議會（簡稱退審會），昨天公布首波專案輔導名單為高苑科技大學、大同技術學院，今天第2波公布再列入中州科技大學、台灣首府大學，預計今天晚間再有學校被公布列入專案輔導名單。（編輯：陳仁華）1110907