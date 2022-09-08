無薪假1.68萬人減3千餘人 住宿及餐飲業連6降

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（中央社記者楊淑閔台北8日電）勞動部今天公布最新無薪假統計，這期實施人數1萬6872人，比上期減少3020人；家數2605家，減少385家。勞動部分析，住宿及餐飲業減少142家、1907人最多，且連6期減少。

勞動部公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時（無薪假）事業單位計2605家、實施人數1萬6872人，與上期公布實施家數計2990家、實施人數1萬9892人相比，這次家數減少385家、人數減少3020人。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉告訴中央社記者，這期人數減少以住宿及餐飲業最多，實施家數183家，比上期的325家減少142家，實施人數1719人，比上期的3626人減少1907人；從8月1日起，已連續6期都呈現遞減，分析原因與暑期、國旅推動及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩有關。

她說，其次包含批發及零售業、運輸及倉儲業、支援服務業（旅行社）等都是減少300多人左右。

實施無薪假增加的部分，她說，製造業這期實施家數172家，比上期的181家減少9家，但是實施人數2467人，比上期的2299人增加168人。

她分析，主要是金屬機電工業有一家從事電動工具或五金加工製造的業者增加40人，以及民生工業有一家從事木材製品製造的業者增加100多人，這兩家業者在109年都因為疫情嚴峻實施過無薪假。（編輯：管中維）1110908