韓國2大新景點 搶攻疫後亞洲樂園市場

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（中央社記者余曉涵台北11日電）鎖定亞洲樂園市場，韓國今年不僅有全球性主題樂園的樂高樂園進駐，韓國本土樂園樂天世界也擴點釜山，客群鎖定韓國本地旅客，也要吸引疫後造訪韓國的國外觀光客。

為了推廣觀光，韓國觀光公社日前發布新聞稿宣布台灣人限時免簽證入境韓國延長至10月31日，9月3日起取消入境前PCR檢查或RAT快篩的陰性報告，僅保留入境韓國之後1天內須在韓國當地進行PCR檢查。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，韓國積極開拓新景點佈局疫後旅遊，尤其鎖定亞洲樂園市場，除了有亞洲最大的樂高樂園進駐韓國春川外，釜山樂天世界也在今年開幕。

位於韓國春川的樂高樂園是韓國第1個全球性主題樂園，也是全球第10座樂高樂園，包含飯店等佔地8萬多坪，有7大主題村超過40個遊樂設施，其中還有韓國限定區域。

韓國樂高樂園中最受旅客注目的就是「迷你樂園」，旅客在「迷你樂園」中可以看到用樂高積木打造的韓國各城市地標，像是首爾塔、景福宮、青瓦臺等。根據樂園介紹，「迷你樂園」使用約800萬個樂高積木，由馬來西亞到韓國約100多人，花費將近1年半時間才製作完成。

除了首爾有新的遊樂園進駐外，韓國釜山的樂天世界也在今年3月開幕，讓造訪釜山的遊客也可以有遊樂園可玩。

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韓國釜山樂天世界佔地約50萬平方公尺，斥資5000億韓元打造，與首爾的樂天世界相比，不僅園區較大，規劃主題以改用樂天吉祥物LORRY為主角，園區設定的故事背景是LORRY被壞人抓走，LOTTY英雄救美的故事。

釜山樂天世界中除了擁有全世界僅有8座、能夠以時速100公里行駛，並且可以360度旋轉的雲霄飛車以及從45公尺高直線下降，並且衝進約有2000噸水量的水道後濺起大片水花的水上雲霄飛車外，旅客也能在園區租借學生制服，玩遍整個園區。（編輯：陳仁華）1110911