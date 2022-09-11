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颱風梅花北移陸警發布機會漸低 烏來累積雨量281毫米
首頁 / 生活

中秋連假收假北返車潮多 國道多處壅塞

2022/9/11 18:23（9/11 18:32 更新）
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根據國道即時路況顯示，11日中午12時左右，國道多處路段已出現壅塞情形。圖為國道3號北上路段下午陸續湧現車潮。中央社記者趙世勳攝 111年9月11日
根據國道即時路況顯示，11日中午12時左右，國道多處路段已出現壅塞情形。圖為國道3號北上路段下午陸續湧現車潮。中央社記者趙世勳攝 111年9月11日
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（中央社記者余曉涵台北11日電）中秋連假最後一天，加上受到颱風梅花影響，國道車流從中午開始湧現，下午6時左右，國道多處地方壅塞，預估今天晚間8時以後才會紓解。

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根據國道即時路況顯示，今天下午6時左右，北返車潮多，國道多處壅塞，包含國1機場系統-中壢轉接、竹北-湖口服務區、頭份-新竹、泰安服務區-苗栗、台中-后里、北斗-員林、雲林系統-斗南、仁德系統-仁德服務區；國3龍潭-鶯歌系統、香山-寶山、西湖服務區-西濱、龍井-通宵、南雲-名間、柳營-官田系統、田寮-燕巢系統、九如-燕巢系統、長治-屏東；國5宜蘭-頭城。

高公局表示，受到中度颱風梅花發布颱風警報影響，國道車流提前於中午左右湧現，受到大雨與事故影響，國道部分路段壅塞，預估要到今天晚間8時後才會紓解，提醒用路人要特別留意。（編輯：黃世雅）1110911

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