台鐵中秋連假故障 王國材再致歉要求落實維修更新

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（中央社記者余曉涵台北11日電）台鐵中秋連假號誌故障，導致多班列車延誤，影響疏運。交通部長王國材今天再度致歉，並要求台鐵局務必落實設備維修更新。

台鐵這起號誌故障發生在8日上午7時20分，列車經過花壇-員林間中正西路至擺塘巷平交道路段時，計軸通信電纜會受干擾，造成號誌故障，只能以人工通信方式控制平交道柵欄升降，且列車須慢行通過，造成嚴重誤點，過程中幾度以為找到原因，但仍不斷出現問題，直到今天上午才完全修復。

交通部發布新聞稿表示，交通部長王國材對於此次事件造成民眾搭乘不便及行程受到影響，再度表達歉意，他更要求台鐵局務必落實設備維修更新。

交通部表示，經由台鐵局派員更新纜線、接地線及計軸器等零件後，號誌運作仍不穩定。檢修期間發現有不明的雜散電流干擾計軸器，經系統廠商西門子技師、高科大專家及台鐵技術人員，在號誌故障約6公里範圍內，逐一清查。

交通部說，昨天上午檢查過程中已縮小範圍，將重點集中於中正西路平交道至擺塘巷平交道之間的號誌電纜，此區間遇列車通過時，迴流電流造成干擾，突波傳回機房影響號誌系統不穩定而發生故障。

交通部指出，台鐵局昨天晚間抽換這一區段號誌電纜換用遮蔽係數良好的28P電纜，並在機房相關計軸器模組加強突波防護，調集頻譜分析儀、示波器及突波吸收器，加強機櫃主件防護，今天凌晨2時30分完成相關工程，清晨4時22分完成試車。

交通部說，今天第1班車起號誌逐漸恢復正常行車，經中華電信、電偵大隊協助查測，影響計軸器突破為低頻突波，非電信頻段干擾。

台鐵局在系統加裝電容器將低頻突波濾除，已將問題解決，但干擾源仍待找出，初步判斷應為的電力系統異常洩漏低頻波，在不影響營運下，由台鐵局持續檢測，徹底改善。

王國材強調，對於中秋節連假期間受到影響的民眾，再度表達歉意，並已要求台鐵局貫徹維修保養與設備更新，務必加強檢修，不可再發生類似狀況。（編輯：管中維）1110911