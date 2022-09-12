邊境、校園防疫新制上路 指揮中心下午說明

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（中央社記者沈佩瑤台北12日電）多項防疫新制今天上路，包括放寬入境免簽、高中以下確診者同班師生快篩陰性免隔離等，另慈濟指買BNT疫苗遭阻，引起關注。指揮中心下午2時記者會說明最新疫情與防疫事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心昨天公布新增3萬1854例本土個案，另新增71例中重症案例、29例本土死亡病例。

邊境逐步放寬，指揮中心宣布今天起恢復對美加紐澳、歐洲與邦交國的入境免簽證待遇，可從事商務、參展、考察、國際交流、探親、社會訪問等無需申請許可的活動。

若要從事其他需要主管機關許可的活動，或停留期間會超過免簽證期限，或要傳教弘法，從事需要資格審查的活動，仍要向外交部駐外館處申請簽證。

指揮中心指揮官王必勝日前表示，入境總量上限仍維持每週5萬人，免簽證入境者仍需遵守現行入境檢疫規範，要做唾液篩檢PCR，並進行3+4天居家隔離。

校園防疫新制今天上路，高中以下包含幼兒園確診者同班師生快篩陰性免隔離等；在托嬰中心部分，確診者同班嬰幼兒及工作人員，原則停托3天，若能提供篩檢陰性證明，仍可收托。

據統計，今年1月至9月10日，本土輕症、無症狀個案累計557萬9869例、占99.55%，中症累計1萬14134例、占0.25%，重症累計1萬976例、占0.20%，其中死亡累計9430人。（編輯：管中維）1110912