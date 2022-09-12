中秋國道路況 高公局：收假日受颱風影響較壅塞

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（中央社記者余曉涵台北12日電）中秋連假落幕，根據交通部高速公路局統計，連假期間平均每天國道全線雙向交通量為114.3百萬車公里，較108年增加5%，其中今年收假日受到颱風梅花影響，較為壅塞。

今年中秋連續假期是9月9日到11日，高公局今天發布新聞稿表示，連假間平均每日國道全線雙向交通量為114.3百萬車公里（mvk），較108年未受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響且同為3天的中秋節連假增加5%。

高公局說，連假期間每日雙向交通量介於106.7到121.0mvk之間，平均交通量為114.3mvk，較108年同期平均108.6mvk增加5%，其中，南向交通量以首日68.3mvk最高，北向以收假日63.5mvk最高，雙向以首日121.0mvk最高，為平日的1.4倍，另國5平均交通量為3.1mvk，較108年同期平均2.9mvk增加5%。

高公局說，連假期間第1、2日天候正常，整體國道壅塞狀況並未惡化，顯示疏導措施發揮一定成效，收假日受到中度颱風梅花影響，天候不佳造成整體車速降低且事故較多，壅塞比例較高，導致局部路段例如國1新竹、苗栗；國5宜蘭至坪林等北向路段壅塞至深夜才紓解，其餘車多路段均於傍晚後逐漸恢復正常。

高公局說，連假第1、2日天候正常，每天壅塞比例介於0.6%到2.3%之間，平均為1.5%，與108年平均1.5%相當，至於收假日受颱風梅花影響，北向瓶頸路段自上午起即有車速下降情形，整體壅塞比例為4.5%，較108年1.7%增加2.8%。

國5交通狀況方面，高公局說，連假通過雪山隧道交通量平均為7.1萬輛次，較108年同期增加5%，南向第1日尖峰日壅塞比例為22%，較108年同期未實施匝道封閉措施48%明顯改善，第2日則無壅塞情形。

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北向第2日壅塞比例為15%，與108年同期相近，收假日受到颱風梅花影響，考量國5主要替代道路（台9線）可能路況不佳及為利用路人儘量提早北返等因素，取消當天高乘載管制措施，且受到事故及故障車影響，北返車流於晚間11時才紓解，北向壅塞比例為28%，較108年增加9%。

另外，高公局說，這次連假國道肇事件數單日最高為收假日達184件，較108年中秋節連假單日最高的收假日129件增加43%，影響國道車流甚鉅。（編輯：管中維）1110912