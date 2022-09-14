高雄翁下背痛跛行4年 無釘穩定器微創手術重拾生活

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高雄市72歲郭先生（左2）因下背痛及坐骨神經痛，4年來開過2次腰椎融合手術，卻未能有效改善，導致跛行及失眠憂鬱；近期改做無鋼釘穩定器微創手術，透過無鋼釘支架穩定擴大神經椎間孔空間，術後隔天已可在病房走動訓練，1週後疼痛明顯改善。（七賢脊椎外科醫院提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年9月14日

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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）高雄72歲郭先生因下背痛及坐骨神經痛，4年來開過2次腰椎融合手術，仍未改善，導致跛行及失眠憂鬱；近期改做無鋼釘穩定器微創手術，術後1週疼痛明顯改善，重拾日常生活。

郭先生4年前因下背痛合併坐骨神經痛，接受傳統腰椎神經減壓合併鋼釘內固定手術，2年後又因腰椎鄰近節段關節退化，到另家醫院接受腰椎金屬融合器植入手術，但均未見改善，造成跛行跟內心煎熬，還求助身心科治療。

郭先生在親友介紹下，到高雄七賢脊椎外科醫院尋求微創脊椎外科副院長朱晟瑋治療。七賢脊椎外科醫院今天發布新聞稿表示，郭先生透過無鋼釘支架穩定擴大神經椎間孔空間，術後隔天已可在病房走動訓練，1週後疼痛明顯改善。

郭太太說，手術後，先生隔天就可以開始走動，改善好多，心情都不一樣了；郭先生後續更與身心科醫師討論逐步減藥，返回期待已久往昔日常生活。

朱晟瑋說，無鋼釘穩定器微創手術第一部分，先移除先前導致腰部活動性受阻的腰椎鋼釘內固定及腰椎脊突間金屬融合器，第二部分進行顯微鏡底下安全且充足的神經減壓術，第三部分則是腰椎骨塊融合及支架穩定器手術，加強椎體穩定及擴大神經椎間孔空間，達到坐骨神經減壓效果。

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朱晟瑋說，傳統腰椎鋼釘固定手術，可能在打釘過程傷到神經，導致下肢麻痛無力、跛行，甚至大小便失禁；鋼釘固定脊椎還可能有背部僵硬痠痛、可動性受阻，及鋼釘鬆脫或斷裂，造成嚴重背痛，或鄰近節段加速退化等後遺症。

朱晟瑋表示，無鋼釘穩定器微創手術已成功幫助許多深受退化性或外傷性脊椎疾病的患者解除病痛，手術安全性高，患者後續恢復較快速，長期而言對生活品質的改善，也優於傳統脊椎融合鋼釘固定手術，民眾對手術有疑慮，可與專業醫師門診諮詢討論。（編輯：陳仁華）1110914