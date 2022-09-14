7旬婦染疫後肌少症暴瘦10公斤 中西醫結合治療

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中14日電）中國醫藥大學附設醫院今天表示，一名70歲婦人在確診後，時常胸悶易喘，並在1週內暴瘦10公斤，出現典型肌少症現象，經接受中西醫結合治療後，流失的肌力逐漸恢復。

中國醫藥大學附設醫院今天召開記者會，由中醫師吳佩青與復健部醫師劉東桓說明，這名70歲婦人在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診後，出現肌少症現象，經中西醫結合科門診治療後，不僅咳嗽解除，呼吸道發炎症狀緩解，流失肌力也逐漸恢復。

吳佩青指出，這名70歲婦人確診後，不僅容易咳嗽，也時常胸悶易喘，呼吸道發炎症狀持續不退，而且體重在1週內驟減10公斤，出現典型肌少症現象，手部握力和行走速度明顯變差，體力也變差。

吳佩青表示，根據國外文獻報告顯示，確診後發生肌少症的機率約48%，她推估台灣民眾因為確診可能有超過200萬人產生肌少症，至於確診住院治療者罹患肌少症機率更高達69.7%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳佩青說，確診者有41%到52.7%發生嗅覺障礙，38.2%到43.9%會有味覺障礙，這些因素都導致患者食慾不振，造成營養不足及蛋白質攝取不足，也間接導致肌少症；國外研究更指出，確診者如罹患肌少症而不治療，比單純確診者，死亡率更高出約2.1倍。

劉東桓指出，西醫治療肌少症包括進行阻力訓練、核心肌群運動或有氧運動；維持血中足量維生素D值，可日曬及搭配富含維生素D的食物如蛋黃、菇類及魚類等，也可適量補充非活性維生素D；另建議一般老年人的蛋白質攝取量可提高為體重每公斤1到1.2克左右，且平均分布於三餐當中。（編輯：陳仁華）1110914