托盟提5大訴求 籲擴增公共托育服務

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托育政策催生聯盟15日在台北舉行「給我0-12歲不中斷的公共托育服務-托盟2022年縣市首長選舉托育政策建言」記者會，於會中分析德國、韓國應對低生育率的政策成效，呼籲縣市首長參選人應致力於擴增公共托育服務量能。（托育政策催生聯盟提供）中央社記者吳欣紜傳真 111年9月15日

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（中央社記者吳欣紜台北15日電）九合一選舉倒數，民間團體托育政策催生聯盟今天提出5大訴求，籲縣市長參選人應致力於擴增公共托育服務，並以德國為師，讓公共托育服務支持家長安心就業、提升生育率。

托育政策催生聯盟今天召開「給我0-12歲不中斷的公共托育服務-托盟2022年縣市首長選舉托育政策建言」記者會，並於會中分析德國、韓國應對低生育率的政策成效，呼籲縣市首長參選人應致力於擴增公共托育服務。

托盟指出，對縣市首長來說，完善托育政策能吸引青年家庭落地生根，支持雙薪養育，而公共托育服務也能創造更多在地、勞動條件好的托育工作機會，照顧年輕人、也支持青年家庭養育下一代。

托盟說，如今家長對公共托育服務的需求依舊迫切，3歲以下幼兒家外送托率尤其偏低，0至2歲僅17%、2歲至未滿3歲36%，顯見仍有眾多家長苦苦等待公共托育名額，而聯合國研究報告盤點各個先進國家應對低生育率的政策成效，唯一確認最具提振生育率的方法就是政府提供平價、優質、普及的公共托育服務，且托育服務不是有就好，更要確保收托時間符合家長合理工作時間，並且涵蓋所有年齡層（0-12歲）兒童。

托盟分析，德國過去以母職津貼等政策鞏固「男主外、女主內」傳統性別角色，卻導致生育率節節降落，後來從2007年起改為師法瑞典性別平等制度，大力擴充公共托育服務、支持女性就業，進而能成功拉抬生育率，但反觀韓國執意發錢補助私托私幼，以至於生育率連年全球倒數第一。

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托盟也盤點全台22縣市公共托育服務現況，並提出5大政策建言，包含「0-2歲幼兒家外送托率應達37%」、「以保母、公共化（公立+非營利）幼兒園為主力，擴充2-3歲托育服務量」、「翻轉幼兒園公（公立+非營利）私（準公共+私立）比至7:3」、「改革公立幼兒園，開辦符合家長合理工時的課後留園服務達100%」、「公立國小課後照顧班涵蓋率應達30%」。

托盟指出，0至12歲不中斷的公共托育服務能支持家長安心就業，正是現代社會年輕人願生能養的關鍵，也同步創造大量公共托育工作機會，是地方發展的重要基礎建設，呼籲縣市長參選人，在0至12歲托育政策，以德國為師，勿重蹈韓國依賴私托、私幼的失敗經驗，而應致力於擴增公共托育服務，才是有效的政策作為。（編輯：張芷瑄）1110915