週末北部多雲偶陣雨 20日前後觀察熱帶系統發展

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中央氣象局15日表示，16日天氣大致為多雲到晴，但17至19日北部轉為多雲偶陣雨。圖為台北市信義區午後降下雨勢，有民眾沒帶傘具，淋雨而行。中央社記者張新偉攝 111年9月15日

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（中央社記者張雄風台北15日電）氣象局今天表示，明天天氣大致為多雲到晴，但17至19日北部轉為多雲偶陣雨；預測颱風南瑪都將往日本移動，但20日前後在南瑪都現在位置可能有新的熱帶系統發展，須持續觀察。

中央氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天清晨水氣稍多，西半部有零星短暫陣雨，白天開始轉為多雲到晴，午後東半部、各地山區局部短暫雷陣雨。

黃恩鴻指出，17至19日受到大低壓環流影響，風向轉偏北風，北部天氣多雲偶陣雨，其他地區仍然是多雲到晴，午後東半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；其中18、19日清晨中南部地區有零星短暫陣雨。

黃恩鴻提醒，17至19日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖可能有長浪發生。

黃恩鴻說，20日同樣是偏北風，但水氣減少、偏乾涼，北部氣溫略降1度左右；各地多雲到晴，清晨中南部地區、午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

黃恩鴻提到，21、22日水氣又稍微增多，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。

至於今年第14號颱風南瑪都的動態，黃恩鴻表示，目前位置距離台灣約1670公里的海面上，預估17、18日是距離台灣相對較近的位置，接著會轉向東北朝日本前進。

黃恩鴻指出，在南瑪都目前的所在位置，預估20日前後可能會有新的熱帶系統發展，是否會增強為熱帶性低氣壓或是颱風，目前仍有不確定性，氣象局會持續觀察。（編輯：管中維）1110915