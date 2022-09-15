金門海漂豬檢出非洲豬瘟 豬肉及加工品禁輸台1週

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金門岸巡日前通報在金寧后沙岸際發現1隻境外漂流岸際死亡豬屍，防疫所人員到場完成檢體採樣及消毒作業後，就地焚化掩埋並進行周邊區域消毒；檢體經檢測，確認呈現非洲豬瘟病毒核酸陽性反應。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年9月15日

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（中央社記者黃慧敏金門縣15日電）金門縣政府表示，在后沙岸際發現的境外漂流豬屍，今天經行政院農委會確認非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，農委會隨即公布到22日凌晨止，金門生鮮豬肉及加工品等禁止輸往台灣。

縣府建設處發布新聞表示，金門岸巡13日通報金寧后沙岸際發現1隻境外漂流岸際死亡豬屍，重約50、60公斤，防疫所人員立即赴現場執行檢體採樣及消毒作業後，就地焚化掩埋並進行周邊區域消毒。

建設處表示，死亡豬隻檢體經過農委會家畜衛生試驗所檢測，聚合酶鏈反應（PCR）檢測，確認為非洲豬瘟病毒核酸陽性反應；金寧鄉公所獸醫師立即進行案發地點周邊半徑3公里內豬場8戶1983頭臨床健康訪視，豬隻健康情形良好。

建設處說，農委會動植物防疫檢疫公告自今天起到22日凌晨止，「金門地區豬隻與其屠體、內臟、生鮮及加工產品禁止輸往台灣及其他離島」，管制7天，後續相關防疫檢查結果若正常，將在22日解除公告。

另外，金門共有36家廠商經農委會3月8日函附件符合「金門地區偶蹄類動物加工產品銷台風險評估」規範，仍可輸往台灣本島及其他離島。

縣府建設處表示，由於金門地理位置非常接近中國大陸出海口，容易受洋流及季風影響，偶有發現死亡豬隻伴隨垃圾漂至沿岸。關於這次個案，已對接觸到漂流豬屍的人員、車輛、器械執行消毒措施，籲請民眾及農友務必配合政府各項防疫措施，落實畜牧場自主防疫管理，才能成功將非洲豬瘟疫情阻絕於境外。（編輯：唐聲揚）1110915