9/21國家防災日演練 收到地震海嘯警報簡訊莫驚慌

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內政部表示，21日9時21分開始，將進行地震及海嘯等一系列警報演練，請收到細胞廣播訊息的民眾不要驚慌。圖為台中市校園地震演練。（台中市政府提供）

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（中央社記者賴于榛台北16日電）9月21日為國家防災日，內政部今天發布新聞稿指出，今年規劃在當天上午9時21分開始，進行地震及海嘯等一系列警報演練，請收到細胞廣播訊息的民眾不要驚慌，並配合演練熟悉突發災害的應對程序。

內政部表示，今年國家防災日將模擬東部琉球隱沒帶發生規模8.0大規模地震，造成東部地區大量建築物倒塌，致人命傷亡受困、道路橋梁中斷、停水停電及通訊中斷等嚴重災情，將動員全國救災部隊1000餘人，辦理「大規模震災消防救災動員演練」，驗證各種救災調度規劃的可行性。

另外，內政部說，中央氣象局也將配合模擬情境，在當天9時21分地震發生時，同步向全國民眾發送「國家級警報」訊息，民眾手機接獲地震警報聲響，請配合演練抗震保命3步驟「趴下、掩護、穩住」。

當天9時25分時，政府將運用災防告警細胞廣播系統及防空警報系統，針對沿岸民眾發布海嘯警報；10時59分至11時1分，各電視台均會自動切換至公視（13）頻道，同步播放災防訊息。

內政部說，盼藉由發布訊息、警報及頻道切換等演練，以利災時及時讓民眾從不同管道，接收到災害緊急訊息。

此外，配合國家防災日，消防署從1日至10月31日，推出地震防災應變網路宣導活動，提供地震避難動作演練、防災知識模擬考、虛擬防災館等3項活動，民眾可上「消防防災館」網站參加。

內政部說，民眾參與活動除了能學習地震防災知識，也有機會抽中智慧喇叭、多功能電烤盤等獎品。（編輯：蘇龍麒）1110916