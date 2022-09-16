更多編輯台推薦新聞：
金鐘獎主持群曝光 首日曾國城攜手唐綺陽、戲劇類曾寶儀擔綱
娛樂

金鐘獎主持群曝光 首日曾國城攜手唐綺陽、戲劇類曾寶儀擔綱

新台幣重貶至31元將成新常態 對台灣經濟影響一次看懂
產經

新台幣重貶至31元將成新常態 對台灣經濟影響一次看懂

COVID-19為何引起肺栓塞 中研院找到關鍵因素
生活

COVID-19為何引起肺栓塞 中研院找到關鍵因素

以色列世界聽障三人制籃球賽 台灣隊表現亮眼寫紀錄
運動

以色列世界聽障三人制籃球賽 台灣隊表現亮眼寫紀錄

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
iPhone 14系列開箱圖輯》專家實測：Pro動態島互動操作神奇
首頁 / 生活

9/21國家防災日演練 收到地震海嘯警報簡訊莫驚慌

2022/9/16 10:45（9/16 11:03 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
內政部表示，21日9時21分開始，將進行地震及海嘯等一系列警報演練，請收到細胞廣播訊息的民眾不要驚慌。圖為台中市校園地震演練。（台中市政府提供）
內政部表示，21日9時21分開始，將進行地震及海嘯等一系列警報演練，請收到細胞廣播訊息的民眾不要驚慌。圖為台中市校園地震演練。（台中市政府提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北16日電）9月21日為國家防災日，內政部今天發布新聞稿指出，今年規劃在當天上午9時21分開始，進行地震及海嘯等一系列警報演練，請收到細胞廣播訊息的民眾不要驚慌，並配合演練熟悉突發災害的應對程序。

內政部表示，今年國家防災日將模擬東部琉球隱沒帶發生規模8.0大規模地震，造成東部地區大量建築物倒塌，致人命傷亡受困、道路橋梁中斷、停水停電及通訊中斷等嚴重災情，將動員全國救災部隊1000餘人，辦理「大規模震災消防救災動員演練」，驗證各種救災調度規劃的可行性。

另外，內政部說，中央氣象局也將配合模擬情境，在當天9時21分地震發生時，同步向全國民眾發送「國家級警報」訊息，民眾手機接獲地震警報聲響，請配合演練抗震保命3步驟「趴下、掩護、穩住」。

當天9時25分時，政府將運用災防告警細胞廣播系統及防空警報系統，針對沿岸民眾發布海嘯警報；10時59分至11時1分，各電視台均會自動切換至公視（13）頻道，同步播放災防訊息。

內政部說，盼藉由發布訊息、警報及頻道切換等演練，以利災時及時讓民眾從不同管道，接收到災害緊急訊息。

此外，配合國家防災日，消防署從1日至10月31日，推出地震防災應變網路宣導活動，提供地震避難動作演練、防災知識模擬考、虛擬防災館等3項活動，民眾可上「消防防災館」網站參加。

內政部說，民眾參與活動除了能學習地震防災知識，也有機會抽中智慧喇叭、多功能電烤盤等獎品。（編輯：蘇龍麒）1110916

延伸閱讀
地震來時如何保命？不同情境避難原則一次看手機收不到災防告警訊息 5個原因先查看居家檢疫遇地震 莊人祥：戴口罩外出避難不罰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族