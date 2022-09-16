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國際油價上揚 下週汽柴油估漲2角、1角

2022/9/16 11:26
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（中央社記者曾智怡台北16日電）七大工業國集團（G7）擬對俄國石油價格設定上限，加上石油輸出國家組織（OPEC）看好全球石油需求續增，國際油價上漲；中油持續啟動油價平穩雙機制，預估19日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格各調漲新台幣0.2、0.1元。

按照預測狀況，92無鉛汽油每公升為29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升26.9元。

根據中油浮動油價公式，累算至9月15日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為每桶92.82美元，較上週91.78美元上漲1.04美元；新台幣兌美元匯率為30.995元，較上週30.82元貶值0.175元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價每公升調漲3.7元，柴油調漲5元。

然而，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、南韓、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻；因此，預估19日凌晨零時起，汽油每公升價格調升0.2元、柴油每公升價格調升0.1元。（編輯：楊凱翔）1110916

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