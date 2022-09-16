2023年全球智慧醫院評比出爐 台中榮總全台唯一入榜

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2023年全球智慧醫院評比結果日前揭曉，台中榮總不僅是台灣唯一入榜醫院，也是兩岸三地唯一上榜的醫院。（台中榮總提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年9月16日

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（中央社記者郝雪卿台中16日電）2023年全球智慧醫院評比結果出爐，台中榮總是台灣唯一入榜醫院，中榮院長陳適安今天表示，能獲得國際評比肯定，台中榮總將持續發展智慧醫院數位醫療。

台中榮總發布新聞稿指出，由Newsweek與Statista兩大全球知名機構聯合進行的2023年全球智慧醫院評比（Newsweek World's Best Smart Hospitals 2023）結果日前揭曉，台中榮總不僅是台灣唯一入榜醫院，也是兩岸三地唯一上榜的醫院。

台中榮總表示，數位醫療是全球醫療趨勢，因此Statista和新聞週刊在全球28個國家中，選出300家領先醫院，作為推動數位醫療智慧發展的動力。

評比結果第1名是美國梅約診所、第2名是美國波士頓馬薩諸塞州綜合醫院，第3名是美國約翰霍普金斯醫院，首次參與評比的台中榮總，這次名列254名。

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陳適安表示，智慧醫院透過先進的資通訊技術結合醫療，不僅可改善醫院服務流程與效率，還可以幫助推動預防醫療、提高生活品質等健康目標。

陳適安指出，隨著資訊科技與醫療的結合，智慧醫院發展不僅是醫療趨勢，更是幫助國民促進健康、增加病患福祉所必備。台中榮總將持續發展智慧醫院數位醫療，並願意成為國內的領頭羊，分享發展經驗與其他醫院一同努力，更加深化智慧醫院的發展。（編輯：黃世雅）1110916