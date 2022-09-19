先有颱風降雨後又強震 雪霸處籲暫緩入山活動

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（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）台東昨天發生規模6.8地震，全台有感。雪霸國家公園管理處今天表示，地震後山區土石易鬆動，加上日前颱風外圍環流降雨，園區土石鬆軟，有潛在風險，呼籲暫緩近期入山活動。

雪霸國家公園管理處今天發布訊息指出，17日台東關山、18日台東池上分別發生規模6.4以上、震央7公里深的淺層強震，雪霸國家公園所在的台中市、苗栗縣及新竹縣最大震度也達4級，地震過後，山區容易伴隨落石鬆動滑落，加上日前颱風外圍環流降雨影響，雪霸園區土石鬆軟，存有潛在風險。

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雪霸處表示，因園區位處高山區域，除高山登山步道外，雪霸境內3大遊憩區包括武陵、觀霧及雪見遊憩區，聯外道路邊坡皆是敏感的災害地形，極易崩塌及落石，如後續再有地震或大雨，極有可能產生大規模崩塌。

雪霸處根據中央氣象局預測，本週六24日台灣東面、東南面海域可能出現熱帶氣旋，將帶來一些雨勢，呼籲民眾近期勿進入山區，如山友仍決定前往登山時，務必多加留意山區動態，並備妥各項緊急應變物資；如已在高山活動，當通過斷崖、窄稜、落石區時，請勿逗留並謹慎通過。（編輯：唐聲揚）1110919