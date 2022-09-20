降低甜椒農藥殘留超標風險 農委會推綜合防治術

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（中央社記者楊淑閔台北20日電）台中區農改場今天表示，甜椒是連續採收期作物，用農藥防治蟲害，農藥殘留違規屢見不鮮，而運用清園、精準用藥、友善資材等綜合防治技術，可抗蟲害並降低用藥量並提高品質。

農委會台中區農業改良場今天發布新聞指出，使用綜合防治技術，可改善連續採收作物甜椒農藥殘留違規的問題，實際作業時，可先使用台中區農改場編著的甜椒栽培操作指引判定病蟲害的種類，並進行清園、精準用藥，藉此降低病蟲害的族群密度。

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接下來，台中區農改場說明，採收期則要進一步透過植物油混方、肉桂油、窄域油、石灰硫磺、亞磷酸等友善資材，控制白粉病、疫病、細蟎及薊馬等甜椒常見的病蟲害，如此可減少20%藥劑種類、35%用藥頻率及17%的藥劑用量，產出的作物農藥殘留可符合標準。

農委會統計，全台甜椒栽培面積約1248公頃，南投縣種植達524公頃，占全台約42%，為甜椒最主要產地。（編輯：陳政偉）1110920