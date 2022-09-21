更多編輯台推薦新聞：
特派分析／港府3年來只顧防疫漠視經濟民生 香港人怨聲四起
兩岸

特派分析／港府3年來只顧防疫漠視經濟民生 香港人怨聲四起

英國女王51年前獨照首次公開 王室引用哈姆雷特台詞致敬
國際

英國女王51年前獨照首次公開 王室引用哈姆雷特台詞致敬

氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重
生活

氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看
生活

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
人類活動氣候變遷夾擊 文明搖籃底格里斯河逐漸枯竭
首頁 / 生活

新北50多歲女接種AZ死亡 獲600萬元救濟

2022/9/21 20:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北21日電）衛福部預防接種受害救濟審議小組最新核定案件，新北市50多歲女子接種AZ疫苗後頭痛及嘔吐，出現血栓併血小板低下症候群，住院治療期間死亡，獲法定最高救濟新台幣600萬元。

衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）今年9月8日開會審議，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種救濟審議案，這次共審查70案，僅7案核予救濟，分別為6案施打AZ疫苗、1案接種BNT疫苗，救濟金介於5000元至600萬元。

指揮中心發言人莊人祥今天晚間告訴中央社記者，這次核予救濟600萬元救濟金個案，為新北市50多歲女性，根據審議小組會議紀錄，個案於接種疫苗12天後出現頭痛及頸部痠痛等症狀，施打19天後因頭痛及嘔吐就醫。

經血小板、D-dimer及AntiPF4檢驗，發現結果符合血栓併血小板低下症候群臨床表現，個案於住院治療期間死亡，死亡證明書記載死因為血栓併血小板低下症候群，專家認定，個案死因與接種AZ疫苗相關，核予救濟金600萬元。

自去年3月中旬開始接種COVID-19疫苗以來，這起案件並非國內首度獲救濟金600萬元，早在今年3月10日1名台北市50多歲女性接種AZ疫苗後血栓併血小板低下症死亡，為預防接種受害救濟制度創辦以來，首度獲600萬元救濟金。

莊人祥說，截至目前累計4例予以600萬元救濟。（編輯：陳清芳）1110921

莊人祥
遭指採購疫苗合法貪瀆 指揮中心：莫須有指控 王必勝：民眾防疫強度降低 流感疫情會比去年嚴重
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族