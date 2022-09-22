防學生網路成癮 教育部與亞洲大學推親子工作坊

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（中央社記者陳至中台北22日電）年輕學生身為「數位原住民」，從小接觸各種資訊科技，許多人網路成癮。教育部與亞洲大學合推「關機也幸福」親子工作坊，透過自我探索活動，幫助青少年「揮別迷網」。

教育部今天發布新聞稿，與亞大合作的工作坊，透過多元有趣的團體活動、自我探索、健康上網、思考和情緒調控訓練等課程，讓參與活動的青少年學員從中獲得歸屬感、愉快感、成就感及意義感，同時也學習到如何更健康上網。

處於叛逆期的青少年，家長管教困難，往往是網路成癮的原因。工作坊推動「親子溝通演練」，實際演練有效的溝通模式，教導3C教養與運用同理心的技巧。

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教育部在「中小學網路素養與認知」中提供許多親子溝通的建議，例如在教育孩子正確使用網路時，最好採取「軟性溝通」，以疏導的方式使孩子將注意力從網路移到其他地方。可嘗試共同協議一份使用網路時間表，如此一來，勸阻時的反彈會比較小。

教育部表示，將持續推動學生安全上網，鼓勵學校善用網路使用習慣相關量表，即早發現網路沉迷的高危險群學生，提供諮詢並視個案需要，轉介專業諮商輔導或醫療院所。（編輯：管中維）1110922