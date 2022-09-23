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台鐵富里台東段通車 將配合學生族提前發車

2022/9/23 11:36
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（中央社記者盧太城台東縣23日電）台東強震花東鐵路受損，昨天花蓮富里至台東間復駛，不過台東縱谷搭火車學生反映，到台東市區上課時間太晚。台鐵局表示，將調整發車時間讓通勤族方便上班、上學。

台東和富里間火車22日復駛，每天上午6時至晚上9時間增開區間車32列次，班距為60分鐘。從台東發車最早時間是上午6時，7時15分從富里返回台東。

台東縱谷池上、關山、鹿野3鄉鎮到台東市區學校的通勤學生反映，上午7時15從富里發車，到達台東火車站已經超過上午8時，再從火車站到台東市區，已來不及上課了。

立法委員劉櫂豪接受媒體聯訪表示，他已跟鐵路局反應，並要求能儘速處理方便需要的乘客。

台鐵局台東火車站長鄭成忠接受中央社記者訪問表示，對於通勤族上班上課時間無法銜接，這部分將檢討調整，有2個方案，考慮將台東到富里第一班車從原來6時提早到清晨5時發車，這樣就可以提前一個小時返回台東，最快7時10分就能抵達，或是以加開區間車方式，讓池上、關山、鹿野通勤族不遲到，26日前會有結論。（編輯：郭諭儒）1110923

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