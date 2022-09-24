台東強震花蓮逾300戶受損民房 80名建築師協助會勘

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（中央社記者張祈花蓮縣24日電）台東強震，造成花蓮南區鄉鎮受損嚴重，中華民國全國建築師公會號召近80名建築師聚集花蓮，協助勘查縣內逾300戶受損民房，提供搶修模式及措施等建議。

花蓮縣府今天發布新聞稿指出，0918強震造成花蓮南區產業道路、橋墩斷裂及民房受損嚴重，通報民房持續增加，縣府今天舉行地震勘災緊急動員計畫大會師，縣長徐榛蔚感謝中華民國全國建築師公會第一時間動員人力協助。

花蓮縣府統計，地方村里長彙報申請受損勘查案家總通報件數為321件，由全國建築師公會與花蓮縣建築師公會、花蓮土木技師公會共同協助勘查，自19日至22日已評估約190戶建築物，預計今天勘查完成，後續視通報件數增加再安排勘查小組。

花蓮縣府建設處指出，勘查小組為2人一組，1棟評估鑑定時間約1小時起跳，若災損狀況嚴重就要更久，且南區民房分布較廣，勘查時間較費時。

花蓮縣建築師公會公共關係委員會主任委員李耀昇說，這次收到緊急動員，共聚集近80名建築師到花蓮支援，協助民房災損會勘，除了現場關懷受災戶外，也對未來搶修模式與措施進行研究與回報。（編輯：方沛清）1110924