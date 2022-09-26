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震後搶修 花蓮佐倉等5條步道9/27開放

2022/9/26 18:32
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（中央社記者李先鳳花蓮縣26日電）近日地震頻繁，花蓮多處步道有落石、崩塌情形，18日起花蓮林管處轄管10條步道全面預警性封閉，經搶修花蓮北部部分步道今天完成修復、巡查，預計明天開放佐倉等5條步道。

受地震影響，林務局花蓮林區管理處考量轄內步道位處山區，恐落石及倒樹影響遊客安全，因此佐倉步道、撒固兒步道、鯉魚山步道群、月眉山步道、能高越嶺道步道東段、森坂步道、富源步道群、虎頭山步道、安通越嶺道步道西段、八通關鹿鳴吊橋段步道等10條步道18日起封閉。

花蓮林管處今天發布訊息表示，預計9月27日開放佐倉步道、撒固兒步道、鯉魚山步道群、月眉山步道及富源步道群（環山步道1除外）等5條步道，歡迎民眾踏青健行。

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另外，花蓮南部的森坂步道、能高越嶺道-東段步道（聯外道路坍方）、虎頭山步道、安通越嶺道-西段步道、八通關越道-鹿鳴吊橋段步道及富源步道群-環山步道等，因災損較為嚴重，仍積極搶修施工中，持續封閉。

花蓮林管處呼籲遊客入山應注意自身安全，入山前了解相關步道開放訊息，相關旅遊諮詢，可上「林務局山林悠遊網」（https://recreation.forest.gov.tw/）查詢。（編輯：謝雅竹）1110926

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