台東強震2村落重災區 劉櫂豪爭取中央協助重建

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（中央社記者盧太城台東縣23日電）台東強震造成池上鄉大坡和振興2村道路龜裂，房屋損毀，立委劉櫂豪向中央爭取重建補助，協助民眾加速恢復家園。

台東池上大坡村和振興村位處歐亞板塊和大陸板塊交界處，同時也在池上斷層上，17日和18日強震造成許多道路龜裂，有些裂痕逾10公分、路面突起；還有部分房屋牆壁裂開，2村莊是強震的重災區。

劉櫂豪昨天下午專程前往關心災民，今天上午接受中央社記者訪問表示，強震造成池上鄉約110餘戶房舍損毀，以及道路、自來水等都無法立即恢復，亟需各地協助，他與服務團隊主任林金樺特前往勘災，並向內政部爭取民宅重建協助，加速恢復家園。

劉櫂豪說，振興村目前除房舍龜裂倒塌等情形外，全村沒有自來水供應，路面、庭院龜裂隆起，尤其附近邊坡滑落，恐影響房舍結構安全。此外，多數村民都是向國有地承租，他向民眾說明國產署已公告針對受災戶給予租金減免以及簡便核發同意書作業，可配合地方政府清查作業辦理，協助加速重建。

劉櫂豪表示，日前總統蔡英文及內政部長徐國勇到台東勘災時，他當面爭取民宅重建補助，徐國勇當時表示中央將盡速研議，由內政部設立專戶，結合政府及民間力量專款協助，希望在各界努力合作下，盡速恢復家園，他今天會再次提醒內政部。

大坡村長陳億元接受中央社記者電話訪問表示，大坡村有多間民宅牆裂開，目前有2間比較嚴重，屋主暫時住外面，等待結構鑑定是否拆除。振興村長潘福來則感謝劉櫂豪關心和幫忙爭取補助。

劉櫂豪說，台東強震造成許多公共設施、建物受損，中央也第一時間協助地方救災及重建，蔡總統、行政院長蘇貞昌都特地來台東勘災，指示相關部會全力協助。

包含寶華大橋水利署將補助新台幣4億餘元、教育部先補助500萬元以協助學校立即恢復，確保學生就學權益、農委會啟動天災救助以及針對嚴重的碾米廠予以6成補助經費，交通部也督促鐵公路全力搶修，以恢復通行。（編輯：郭諭儒）1110923