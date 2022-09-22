強震重災區 花蓮成立聯合服務平台提供救助

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（中央社記者李先鳳花蓮縣22日電）台東強震導致花蓮災情，縣府在玉里鎮中正堂成立0918震災聯合服務平台，由民政、建設、社會及衛生局處共同運作，協助建物修繕、財產損失、災害慰問金及醫療照顧等補助。

花蓮縣政府成立0918震災聯合服務平台，由民政處、建設處、社會處及衛生局常駐在玉里中正堂，從早上8時到晚上8時提供服務。

縣長徐榛蔚說：「災後服務關懷更重要，現在要做的是安撫我們的鄉親，災損的部分將參考0206的方式來協助鄉親度過難關。」。各鄉鎮有問題及方案都可以提出來討論，災損的資料彙整是在跟時間賽跑，才能更快處理花蓮縣的情況，讓花蓮鄉親可以盡快恢復正常生活，快速啟動復建之路。

針對0918震災重災區（玉里鎮、富里鄉及卓溪鄉）內的住戶，花蓮縣政府擬定一般住家建築物毀損（傷）修繕救助，0918震災重災區內一般住家的建築物主體（須提供稅籍證明或門牌）、雜項工作物，或者設備有毀損（傷）者，可向當地公所、村里長通報填寫「花蓮縣0918震災財產損失查報表」，由公所彙整資料予縣府。

一般住家財產損失的部分，如電視、冰箱、洗衣機、冷氣等其他生活必需品家電，鄉親可檢附申請書向所在地鄉鎮公所申請，且申請人應為建築物內動產所有權人，動產所有權如為數人共有者，應推派一人代表申請。審核通過後，救助款由花蓮縣政府南區服務中心人員會同民政處人員擇適當地點，辦理發放作業。

縣府也提供重災區因地震遭受汽（機）車損的民眾代步工具補助金，協助鄉親生活需要並減輕經濟負擔，民眾填妥申請文件後，送縣府建設處交通科受理。

汽車報廢車輛殘值未達新台幣10萬元者，定額補助10萬元；殘值超過10萬元者，依殘值補助；部分毀損車輛補助維修費（上限10萬元）。機車報廢車輛定額補助2萬元，部分毀損車輛則是補助維修費（上限2萬元）。

縣內震災受傷民眾可依受傷級別申請慰問金，其中重度（檢傷一、二級）為20萬元，中度（檢傷三級）為3萬元，輕度（檢傷四、五級）為5000元。

傷者若有醫療照顧補助需求，應於就醫後或出院後6個月內，填具申請書並依申請補助項目檢附應備文件，向縣府社會處提出申請，或由各鄉鎮市公所代為收件，補助執行期間至2023年9月17日止。（編輯：李亨山）1110922