東北風增強北東局部大雨 北台灣高溫稍降

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（中央社台北24日電）中央氣象局指出，今天隨著東北風增強，迎風面水氣增加，北部及東北部轉為有短暫雨的天氣，白天北台灣由於雲多下雨，高溫稍下降，中南部日夜溫差稍大。

氣象局表示，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨時間長，有局部大雨發生機率，而花東及恆春半島也有局部短暫雨，其他地區維持多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，各地早晚低溫約23到25度，白天北台灣由於雲多下雨，高溫稍下降，約27到29度，其他地方仍有31到33度，中南部日夜溫差稍大。

另外，氣象局提醒，東北風偏強，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，沿海地區並有較大風浪，從事海上及海邊活動注意安全。

第15號颱風「塔拉斯」持續朝日本移動，即將變性為溫帶氣旋；第16號颱風「諾魯」，清晨2時位於鵝鑾鼻東南東方1110公里海面上，持續以偏西的方向朝呂宋島移動，之後將進入南海再往中南半島前進，對台灣無直接影響。

根據環保署空氣品質預報資訊，東北風可能挾帶微量境外臭氧影響北部及離島地區；中部以南空品區位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍高；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部空品區及澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。（編輯：郭諭儒）1110924