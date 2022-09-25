吳德榮：北台灣濕涼 未來一週仍為熱帶擾動活躍期

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（中央社記者張雄風台北25日電）氣象專家吳德榮表示，今天東北風及中颱諾盧外圍水氣雙重影響，大台北山區及北海岸有較大雨勢、北台灣濕涼，中南部多雲時晴；未來一週仍是熱帶擾動活躍期，應持續觀察。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今晨衛星雲圖顯示，中颱諾盧在呂宋島東方海面，範圍雖小，快速增強，已有清晰颱風眼。

吳德榮指出，最新中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，中颱諾盧偏西移動，明天通過呂宋島、受地形破壞、略減弱，進入南海後，仍有繼續增強趨勢；其外圍水氣對台灣天氣稍有影響。

吳德榮提到，最新歐洲模式模擬顯示，今天東北風及諾盧外圍水氣雙重影響，北部、東半部雲量多有局部雨，東北部已有「大豪雨」，應注意防範，大台北山區及北海岸有較大雨勢，中南部多雲時晴、午後山區偶有局部短暫陣雨；北台灣濕涼，中南部白天熱、早晚涼。

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吳德榮說，最新模擬顯示，明天水氣漸減少，天氣好轉，西半部晴時多雲、午後山區有局部短暫陣雨，北海岸及東半部多雲時晴、偶有局部短暫雨；27日至10月1日盛行偏東風，西半部晴時多雲、午後山區有局部短暫陣雨，東半部多雲時晴、偶有局部短暫雨；明起各地氣溫回升，白天高溫約攝氏33至36度。

吳德榮表示，最新各國模式模擬顯示，未來一週仍在「熱帶擾動活躍期」，還有其他熱帶系統發展的機會，應持續觀察。（編輯：陳仁華）1110925