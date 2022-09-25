宜蘭山區防超大豪雨 西帽山累積雨量385毫米

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（中央社記者張雄風台北25日電）根據氣象局網站，今天宜蘭山區可能有局部超大豪雨或大豪雨發生，基隆北海岸、大台北山區也有局部大雨；今天零時至上午8時，宜蘭縣南澳鄉西帽山累積雨量已達385毫米。

中央氣象局今天發布豪雨特報，東北風影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣山區有局部超大豪雨或大豪雨發生，宜蘭地區並有局部大豪雨或豪雨發生，基隆北海岸及大台北山區亦有局部大雨發生，慎防坍方、落石及溪水暴漲。

超大豪雨地區為宜蘭縣；大雨地區為基隆市、台北市、新北市。

根據氣象局網站，自24日零時起至今天上午8時，宜蘭縣南澳鄉西帽山累積雨量達543毫米，而過去8小時內（今天零時至上午8時）的累積雨量就達385毫米。

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新北市雙溪區過去8小時累積雨量為43毫米排名第18、台北市士林區陽明山國家公園擎天崗41.5毫米排名第20；今天截至上午8時，累積雨量前20名中，有15處地區都在宜蘭，其他包含花蓮、新北、台北等地。

氣象局說明，若24小時累積雨量達500毫米以上則稱為超大豪雨；若24小時累積雨量達350毫米以上，或3小時累積雨量達200毫米以上則稱為大豪雨；豪雨指24小時累積雨量達200毫米以上，或3小時累積雨量達100毫米以上；大雨指24小時累積雨量達80毫米以上，或時雨量達40毫米以上。（編輯：陳仁華）1110925